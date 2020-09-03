В Днепре лжесотрудник СБУ разъезжал по городу с наркотиками. Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

В Днепре на Крутогорном спуске полицейские остановили автомобиль "Skoda", водитель которого под видом работника Службы безопасности Украины ездил по городу с наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области, о вероятном злоумышленнике им сообщили сотрудники СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, патрульной полиции водитель машины предоставил удостоверение работника СБУ, которое имело признаки подделки, и объяснил, что спешит.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники СБУ с постановлением на обыск транспортного средства.

В Днепре лжесотрудник СБУ разъезжал по городу с наркотиками. Фото пресс-службы Патрульной полиции Днепропетровской области

В результате в багажнике авто под ковриком выявлено 7 слип-пакетов с неизвестным веществом, похожим на наркотическое. Следователи изъяили их, а также найденные отмычки и поддельное удостоверение.

В Днепре лжесотрудник СБУ разъезжал по городу с наркотиками. Фото пресс-службы Патрульной полиции Днепропетровской области

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