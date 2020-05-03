В Днепре легковушка врезалась в остановку: пострадали два человека. Фото

В воскресенье, 3 мая, в Днепре на Криворожском шоссе автомобиль ВАЗ влетел в остановку общественного транспорта.

Авария произошла около 4:50 возле поворота на Каменское, сообщает "Информатор".

По предварительной версии от правоохранителей, основанной на словах водителя, автомобиль двигался в сторону Днепра. Возле заправки "Нефтек" водитель не справился с управлением и въехал в остановку.

В Днепре легковушка врезалась в остановку Информатор

В Днепре легковушка врезалась в остановку Информатор

В результате водитель получил ушибы, а пассажира с травмами госпитализировали в городскую больницу №2. У пассажира закрытый перелом бедра и голени. Пострадавшим около 35 лет.

У ВАЗ полностью разбит моторный отсек. На месте работали правоохранительные органы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре грузовик на пешеходном переходе сбил двоих мужчин. Один из них получил легкие травмы и от госпитализации отказался, второго мужчину с места аварии забрала скорая помощь.

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