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15 января • обновлено в 13:53
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В Днепре легковушка влетела в маршрутку с пассажирами: фото с места ДТП

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В среду, 15 января, на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре столкнулись маршрутка №136 и автомобиль Mitsubishi.

Оба участника аварии ехали в одном направлении, передает Информатор. По словам водителя Mitsubishi, его подрезали, поэтому он резко повернул и врезался в маршрутное такси (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время ДТП в маршрутке находились пассажири, никто из них не пострадал. Водитель легковушки получил легкие травмы лица.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

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ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Вероятный виновник столкновения скрылся с места ДТП. Правоохранители начали устанавливать детали произошедшего.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Вишневом Днепропетровской области 12 января автомобиль Toyota с четырьмя пассажирами в салоне слетел в пруд и затонул. Спастись никому не удалось.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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