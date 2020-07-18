В Днепре легковушка влетела в автобус: есть пострадавший. Фото

ДТП на Каштановой в Днепре. Фото: Информатор

В субботу, 18 июля, в Днепре на улице Каштановой легковой автомобиль Opel врезался в автобус №38.

В результате столкновения пострадал водитель легковушки. Мужчину с травмами головы госпитализировали в больницу №6, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, Opel влетел в автобус сзади, когда тот стоял на "аварийке". Пассажиров в салоне последнего на тот момент не было.

ДТП на Каштановой в Днепре Фото: Информатор

ДТП на Каштановой в Днепре Фото: Информатор

ДТП на Каштановой в Днепре Фото: Информатор

ДТП на Каштановой в Днепре Фото: Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полицейский пострадал, задерживая матерых мошенников.