В Днепре курсанта изрезали ножом посреди улицы

В Днепре 12 марта 20-летний курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел подвергся вооруженному нападению.
Между парнем и тремя незнакомцами завязался конфликт, который вскоре перерос в драку. Один из нападавших несколько раз ударил молодого человека ножом в живот, сообщает Информатор.
Инцидент произошел около 23:00 возле ТЦ "Нагорный". О случившемся в полицию сообщил сам пострадавший.
В Днепре напали на курсанта
Укринформ
Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, однако патрульным удалось быстро их отыскать. Мужчины не отрицали своего участия в драке. Позднее правоохранители отыскали третьего фигуранта конфликта – 39-летнего местного жителя.
Всех их доставили в отделение полиции. Предварительная правовая квалификация инцидента – намеренное тяжкое телесное повреждение.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 9 марта на улице Алматинской женщина вонзила себе в живот нож после скандала с сожителем. Инцидент произошел во время семейного застолья.
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