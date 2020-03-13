В Днепре курсанта изрезали ножом посреди улицы

В Днепре 12 марта 20-летний курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел подвергся вооруженному нападению.

Между парнем и тремя незнакомцами завязался конфликт, который вскоре перерос в драку. Один из нападавших несколько раз ударил молодого человека ножом в живот, сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 23:00 возле ТЦ "Нагорный". О случившемся в полицию сообщил сам пострадавший.

В Днепре напали на курсанта Укринформ

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, однако патрульным удалось быстро их отыскать. Мужчины не отрицали своего участия в драке. Позднее правоохранители отыскали третьего фигуранта конфликта – 39-летнего местного жителя.

Всех их доставили в отделение полиции. Предварительная правовая квалификация инцидента – намеренное тяжкое телесное повреждение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 9 марта на улице Алматинской женщина вонзила себе в живот нож после скандала с сожителем. Инцидент произошел во время семейного застолья.

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