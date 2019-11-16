В Днепре конфликт между мужчинами закончился поножовщиной

В Днепре в ночь с 15 на 16 ноября произошел конфликт между двумя мужчинами, который закончился поножовщиной.

Одного из них в тяжелом состоянии забрала бригада скорой помощи, а другого полицейские доставили в райотдел, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поножовщина в Днепре Газета 2000

Как стало известно, пара вызвала к заведению такси. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего случайный парень решил помочь им сесть в машину.

Как только молодой человек подошел к мужчине, тот ударил его ножом в левый бок.

На место происшествия прибыли полиция и бригада скорой помощи. Пострадавший контактировал и смог описать нападавшего. После этого его забрали в 16 городскую больницу и сейчас состояние парня оценивают как тяжелое.

Отметим, что нападавшего задержали. В его куртке правоохранители обнаружили нож. Теперь полиция выясняет все обстоятельства.

Конфликт закончился поножовщиной Информатор

Конфликт закончился поножовщиной Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге задержали мужчину, который смертельно ранил своего знакомого.

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