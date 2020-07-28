В Днепре извращенца привязали к столбу за мастурбацию при детях. Коллаж

В понедельник, 27 июля, в Днепре на улице Большой Диевской поймали онаниста.

Прохожий заметил двух девочек, которые были сильно напуганы. Одна из них рассказала, что к ней приставал извращенец, сообщает "Информатор".

Мужчина разделся прямо перед 13-летней девочкой и начал мастурбировать. Перед этим он также совершал подобные действия перед 10-летними детьми, но тогда гражданина прогнали родители.

Вскоре неравнодушные горожане нашли извращенца. Он пытался отрицать то, что совершил и всячески сопротивлялся. Чтобы мужчина не сбежал до приезда полицейских, днепряне примотали его скотчем к столбу.

В Днепре извращенца привязали к столбу за мастурбацию при детях Информатор

На место прибыли патрульные, они доставили 29-летнего мужчину в отделение полиции. Выяснилось, что он и раньше осуществлял действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

В Днепре извращенца привязали к столбу за мастурбацию при детях Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре извращенец-онанист преследует маленьких детей.