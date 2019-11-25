Держат в метровых клетках: в Днепре показали нечеловеческую жизнь осужденных. Фото

В учреждении выполнения наказаний №4 в городе Днепр осужденных женщин содержат в метровых клетках и кормят просроченными продуктами.

Эти и множество других нарушений были обнаружены в ходе мониторингового визита работника Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба органа (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, во время посещения карцера к членам мониторинговой группы обратилась осужденная, к которой недавно применялась физическая сила и специальные средства. В то же время никакой информации об этом факте в его личном деле, медицинской и другой документации зафиксировано не было.

Новости В колонии под Киевом издевались над заключенными

В Днепре показали нечеловеческую жизнь осужденных Секретариат омбудсмена

В Днепре показали нечеловеческую жизнь осужденных Секретариат омбудсмена

Было установлено, что при поступлении в учреждение осужденных и лиц, взятых под стражу, помещении их в карцер и дисциплинарный изолятор, не осуществляется их осмотр медицинским персоналом.

В помещении палаты медицинского изолятора обнаружили осужденную с активной формой туберкулеза, которую так и не отправили в соответствующее медучреждение, подвергая опасности окружающих его людей.

Также мониторы выявили факт использования продуктов питания с нарушенным сроком годности, в частности мясных консервов, в процессе приготовления пищи, что могло привести к пищевым отравлениям и распространению инфекционных болезней. Осужденные жаловались на плохое качество приготовленной еды. В помещении пищеблока в нарушение санитарных норм хранилось личное продовольствие заключенных.

На территории учреждения обнаружили зарешеченные помещения, которые персонал учреждения называет "стаканами". В этих клетках осужденные и лица, взятые под стражу, могут только стоять. "Содержание в такой клетке можно расценивать как пытки", – отметили в Секретариате омбудсмена.

В Днепре показали нечеловеческую жизнь осужденных Секретариат омбудсмена

Также выявлены единичные случаи нарушения трудовых прав осужденных. В частности, установлено, что с отдельными осужденными, которых привлекают к работам по хозяйственному обслуживанию, не были заключены срочные трудовые договоры.

Нашлись и многочисленные нарушения материально-бытового обеспечения заключенных. В частности, в учреждении не работает баня, стирка белья осуществляется только для отдельных категорий заключенных, учет выданного белья и имущества не ведется.

Нарушаются требования по раздельному содержанию осужденных и лиц, взятых под стражу, и нормы площади на одного заключенного, отдельные камеры перенаселены и нуждаются в ремонте.

По результатам мониторингового визита в Министерство юстиции Украины пообещали направить соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав осужденных и предоставлением практических рекомендаций по их устранению.

В Днепре показали нечеловеческую жизнь осужденных Секретариат омбудсмена

В Днепре показали нечеловеческую жизнь осужденных Секретариат омбудсмена

Как сообщал OBOZREVATEL, заключенные Бердянской исправительной колонии №77, где ранее жестоко надругались над 23-летним ветераном АТО Александром, пожаловались на пытки, многочисленные избиения и вымогательство денег.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся