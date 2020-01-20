Пинал и орал: в Днепре напали на медбрата, участвовавшего в шоу "Зважені та щасливі". Фото

В Днепре недовольный пациент жестоко избил бывшего сотрудника отделения реанимации, в которой он лежал, участника шоу "Зважені та щасливі" Дмитрия Иванова.

Об этом медбрат рассказал на своей странице в Facebook, показав окровавленные фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как выяснилось, нападавший несколько лет назад лежал в реанимации с язвой и ему не понравилось "обслуживание". Дмитрий тогда работал медбратом. Именно поэтому мужчина избил парня.

В Днепре избили Дмитрия Иванова из "Зважені та щасливі" Facebook Дмитрия Иванова

"Проработал в реанимации 13 лет. А сегодня, идя по своим делам, встретил человека,который лежал у нас с язвой 3 года назад. Чтобы вы понимали – любитель "травы", алкоголя и прочего. Завязался разговор, и этот тип вспомнил, как лежал у нас в больнице. После этого он меня ударил, начав пинать и орать, что, мол, когда он лежал, к нему не подходили, ничего не делали. Я думал, будет фингал, а оказалось, рассечение. Будут зашивать", – поделился подробностями Иванов.

Отметим, Иванов участвовал в 6 сезоне проекта "Зважені та щасливі" и смог похудеть на 70 кг.

В Днепре избили Дмитрия Иванова из "Зважені та щасливі" nashemisto.dp.ua

В Днепре избили Дмитрия Иванова из "Зважені та щасливі" nashemisto.dp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Никополе Днепропетровской области в новогоднюю ночь жестоко избили медиков скорой помощи.

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