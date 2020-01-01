В Днепре из-за пожара новогодней ночи не дождались два человека. Фото и видео

В Днепре 31 декабря на улице Курганская загорелся жилой частный дом.
Происшествие унесло жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Днепре пожар унес жизни двух мужчин
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 19:13. На место происшествия сразу же направили дежурную бригаду спасателей.
Огонь уничтожил домашнее имущество, стены и потолок. Общая площадь горения составила 10 квадратных метров. Во время ликвидации пожара были найдены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются.
В Днепре пожар унес жизни двух мужчин
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепре пожар унес жизни двух мужчин
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В ликвидации происшествия участвовали 10 спасателей и две спецмашины.
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