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1 января • обновлено в 22:15
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Алина Рашевская

В Днепре из-за пожара новогодней ночи не дождались два человека. Фото и видео

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В Днепре 31 декабря на улице Курганская загорелся жилой частный дом.

Происшествие унесло жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре пожар унес жизни двух мужчин

В Днепре пожар унес жизни двух мужчин

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 19:13. На место происшествия сразу же направили дежурную бригаду спасателей.

Огонь уничтожил домашнее имущество, стены и потолок. Общая площадь горения составила 10 квадратных метров. Во время ликвидации пожара были найдены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются.

В Днепре пожар унес жизни двух мужчин

В Днепре пожар унес жизни двух мужчин

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре пожар унес жизни двух мужчин

В Днепре пожар унес жизни двух мужчин

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В ликвидации происшествия участвовали 10 спасателей и две спецмашины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге случилось жуткое происшествие с мужчиной. Так, между двумя соседями произошел конфликт, и одному из них отрезали палец.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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