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4 декабря • обновлено в 13:43
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Алина Рашевская

В Днепре из-за обрыва провода встали троллейбусы

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В Днепре 4 декабря около 8:08 в районе улицы Березинской произошел обрыв контактного провода.

В связи с поломкой задерживается движение троллейбусов № 20 в сторону ул. Захарченко, Левобережный-3. Об этом сообщает Днепровская панорама.

В Днепре из-за обрыва провода встали троллейбусы

В Днепре из-за обрыва провода встали троллейбусы

Город Х

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Устранением обрыва занимается энергослужба коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт.

На время проведения ремонтных работ на маршрут вышли новые троллейбусы с возможностью автономного хода для обслуживания пассажиров.

Днепрян просят учесть эти изменения при передвижении по городу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра появилась статуя, устроившая фурор в Киеве. Работа румынского скульптора Богдана Раци под названием "Middle Way" украсила площадь возле Театра оперы и балета.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Тег
авария
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