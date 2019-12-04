В Днепре 4 декабря около 8:08 в районе улицы Березинской произошел обрыв контактного провода.

В связи с поломкой задерживается движение троллейбусов № 20 в сторону ул. Захарченко, Левобережный-3. Об этом сообщает Днепровская панорама.

В Днепре из-за обрыва провода встали троллейбусы Город Х

Устранением обрыва занимается энергослужба коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт.

На время проведения ремонтных работ на маршрут вышли новые троллейбусы с возможностью автономного хода для обслуживания пассажиров.

Днепрян просят учесть эти изменения при передвижении по городу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра появилась статуя, устроившая фурор в Киеве. Работа румынского скульптора Богдана Раци под названием "Middle Way" украсила площадь возле Театра оперы и балета.

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