В Днепре из-за мультиварки вспыхнул жуткий пожар в многоэтажке: детали ЧП

В воскресенье, 29 декабря, в Днепре на улице Пастера загорелся балкон.

Происшествие обошлось без пострадавших, передает Информатор. Спасатели успели потушить огонь до того, как он перекинулся на соседние квартиры.

На Пастера загорелся балкон Информатор

По предварительным данным, на балконе квартиры на 3-м этаже "замкнуло" мультиварку. Хозяин поставил вариться в ней картошку и уснул. По неизвестным причинам устройство закоротило. Легкое задымление достаточно быстро переросло в серьезный пожар, на борьбу с которым у спасателей ушло около 10 минут.

Информатор

Информатор

На время ликвидации возгорания квартиру обесточили и вызвали газовую службу. Во вмешательстве последних не было необходимости. Также на месте событий работала "скорая", но за помощью к медперсоналу никто не обращался.

Правоохранители выясняют все детали происшествия, а соседи усердно проветривают помещение, чтобы "выгнать" из квартир едкий запах гари.

Информатор

Информатор

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