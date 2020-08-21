В Днепре из трех ТРЦ эвакуировали людей после "минирования". Фото и видео
В пятницу утром, 21 августа, в Днепре "заминировали" три торгово-развлекательных центра.
Из здания ТРЦ "Мост-Сити" в центре города начали эвакуировать посетителей и сотрудников. При этом сообщалось, что в помещении якобы произошел пожар, передает Telegram-канал "Днепр Сейчас" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Людей вывели наружу, на улице собралось несколько сотен горожан. По словам очевидцев, в здании практически полностью выключили свет, эскалаторы не работали. Входы оградили сигнальной лентой. Взрывоопасных веществ в "Мост-Сити" не обнаружили, людей вскоре начали запускать обратно.
Позже в Facebook-группе "Типичный Тополь-Шевченковский район" появилась информация о "минировании" двух ТРЦ "Терра" на улице Паникахи и на проспекте Богдана Хмельницкого. Там также провели эвакуацию, на место прибыли правоохранители и взрывотехники, сообщает "Днепр оперативный".
О "минировании" трех ТРЦ в полицию заявил неизвестный. Он угрожал активировать взрывчатку через три часа и требовал пополнить его счет на 10 тысяч гривен.
Пресс-секретарь Днепровского отдела полиции Алина Стадник сообщила, что все три факта "минирования" оказались ложными. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 259 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личность лжеминера, ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.
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