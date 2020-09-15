В Днепре из пожара в частном доме спасли мужчину. Фото

Алина Рашевская Происшествия 07:31, 15.09.2020

В Днепре на улице Старицкого 14 сентября произошел пожар в частном доме.

В огненной ловушке оказался 55-летний мужчина. На место происшествия направили сразу две бригады спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

К прибытию чрезвычайников огонь успел распространиться на 15 м. кв. Владельца жилья вывели на улицу и передали сотрудникам скорой помощи.

Пожар уничтожил мебель и вещи домашнего обихода. На его ликвидацию ушло около 20 минут.

В Днепре горел частный дом.
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Пожар случился на улице Старицкого.
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В результате пострадал 55-летний мужчина.
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре охранники торгового центра кулаками и ногами избили ребенка.

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Днепр Происшествия

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