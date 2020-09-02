В Днепре из маршрутки на ходу выпал мужчина. Видео

В Днепре из маршрутки на ходу выпал мужчина.

В среду, 2 сентября, в Днепре из маршрутного такси № 156 во время движения выпал пассажир.

Инцидент произошел в тот момент, когда маршрутка совершала поворот. Момент происшествия попал на камеру видеорегистратора, видео выложили в Telegram-канале "Е****тый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель маршрутки не сразу заметил, что произошло и остановил транспортное средство, проехав несколько метров. Выпавший пассажир самостоятельно поднялся на ноги и вернулся к автобусу.

В комментарии OBOZREVATEL глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий отметил, что мужчина сам открыл на ходу дверь и вследствие этого выпал из салона.

За медицинской помощью и в полицию пассажир не обращался. Гражданин вел себя не агрессивно, но имел признаки алкогольного опьянения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром водитель пытался сбежать и наехал на полицейского. Инцидент произошел на автодороге Кировоград-Запорожье.

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