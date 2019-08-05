В Днепре из больницы исчез подросток: опубликованы особые приметы

Полиция разыскивает подростка, который сбежал из больницы в Днепре.
Правоохранители обращаются к гражданам и просят сообщить любую известную им информацию о местонахождении ребенка, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Полиция просит помочь с поисками пропавшего из больницы подростка
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Сообщается, что Николай Федотов около 13:30 4 августа ушел из детской больницы и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 12 лет, рост около 152 см, худощавого телосложения, смуглый, волосы черные густые, глаза серо-зеленого цвета, на носу ссадины.
Был одет в брюки черного цвета, футболку синего цвета, кроссовки черного цвета.
При себе не имел мобильного телефона.
Правоохранители просят при наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка сообщить по телефонам 102, (099)089-63-25 или другим удобным способом.
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