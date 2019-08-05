В Днепре из больницы исчез подросток: опубликованы особые приметы

Полиция разыскивает подростка, который сбежал из больницы в Днепре.

Правоохранители обращаются к гражданам и просят сообщить любую известную им информацию о местонахождении ребенка, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Полиция просит помочь с поисками пропавшего из больницы подростка Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Сообщается, что Николай Федотов около 13:30 4 августа ушел из детской больницы и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 12 лет, рост около 152 см, худощавого телосложения, смуглый, волосы черные густые, глаза серо-зеленого цвета, на носу ссадины.

Был одет в брюки черного цвета, футболку синего цвета, кроссовки черного цвета.

При себе не имел мобильного телефона.

Правоохранители просят при наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка сообщить по телефонам 102, (099)089-63-25 или другим удобным способом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Киевщине пропал 10-летний мальчик.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!