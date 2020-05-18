В Днепре ищут загадочно исчезнувшего мужчину: семья просит помочь

Алина Рашевская Происшествия 08:36, 18.05.2020 Обновлено: 10:48, 18.05.2020

В Днепре разыскивают пропавшего без вести 73-летнего Ивана Чвертку.

Житель Амур-Нижнеднепровского района ушел из дома в неизвестном направлении 14 мая. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщили в Facebook-сообществе "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр".

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении горожанина, сообщайте по телефонам: 096-784-22-62, 067-637-29-12.

Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге на берегу реки нашли тело пропавшего мужчины. Известно, что 39-летний горожанин несколько дней назад ушел на рыбалку.

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Днепр Происшествия

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