В Днепре ищут загадочно исчезнувшего мужчину: семья просит помочь

В Днепре разыскивают пропавшего без вести 73-летнего Ивана Чвертку.

Житель Амур-Нижнеднепровского района ушел из дома в неизвестном направлении 14 мая. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщили в Facebook-сообществе "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр".

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении горожанина, сообщайте по телефонам: 096-784-22-62, 067-637-29-12.

Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"

Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге на берегу реки нашли тело пропавшего мужчины. Известно, что 39-летний горожанин несколько дней назад ушел на рыбалку.