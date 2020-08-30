В Днепре иномарка влетела в дерево: есть пострадавший

В субботу, 29 августа, на улице Камчатской произошло ДТП - Ford вылетел на обочину, снес дерево и дорожный знак. Водителя госпитализировали.

Инцидент произошел около 22:10. Свидетелем происшествия стал водитель фуры, которая двигалась по улице Щепкина вверх, передает "Информатор".

По словам мужчины, он выехал на перекресток, когда по Камчатской в сторону проспекта Мазепы ехал Ford. Предварительно, на пересечении улиц легковушка объехала его, вылетела на обочину, снеся дорожный знак и дерево. Удар был такой силы, что сработали подушки безопасности.

Свидетелем происшествия стал водитель фуры Информатор

ДТП на улице Камчатской Информатор

Как рассказали очевидцы, водитель Ford ехал на большой скорости, не менее 150 км/час - по их мнению, он мог не увидеть знак "Стоп", который стоит перед перекрестком. Машина принадлежит одной из фирм каршеринга. На месте аварии был мужчина, который представился сотрудником компании проката. По его словам, скорость Ford не превышала и 81 км/ч, и у него есть данные, подтверждающие это.

На место вызвали скорую и полицию. Предварительно, водителю от 20 до 25 лет, он травмировал ногу и получил ушибы грудной клетки. Свидетели аварии сообщили, что видели и пассажира Ford, но с места аварии он скрылся. Истинные обстоятельства ДТП предстоит выяснить следователю.

Пострадал водитель легковушки Информатор

На месте событий работали полиция и скорая помощь Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в центре Днепра мужчина устроил драку и разбил патрульное авто. Когда хулигана пытались посадить в машину, он разбил головой стекло транспортного средства.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!