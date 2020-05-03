В Днепре иномарка на скорости влетела в забор и перевернулась. Видео
В воскресенье, 3 мая, в Днепре на улице Широкой перевернулся автомобиль Mitsubishi.
Инцидент произошел в 9:30, в аварии никто не пострадал, сообщает "Информатор".
По предварительной информации от полиции, автомобилист двигался по улице Широкой в сторону улицы Передовой. На повороте мужчина не справился с управлением. Автомобиль влетел в ограждение частного дома, после чего перевернулся.
Водитель Mitsubishi отделался лишь ссадиной. Автомобилист согласился на освидетельствование, драгер показал 2,4 промилле. На месте работала полиция, детали ДТП выясняются.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре легковушка врезалась в остановку, пострадали два человека. У автомобиля полностью разлетелся моторный отсек.