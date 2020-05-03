В Днепре иномарка на скорости влетела в забор и перевернулась. Видео

В воскресенье, 3 мая, в Днепре на улице Широкой перевернулся автомобиль Mitsubishi.

Инцидент произошел в 9:30, в аварии никто не пострадал, сообщает "Информатор".

По предварительной информации от полиции, автомобилист двигался по улице Широкой в сторону улицы Передовой. На повороте мужчина не справился с управлением. Автомобиль влетел в ограждение частного дома, после чего перевернулся.

В Днепре на улице Широкой перевернулся автомобиль Mitsubishi Информатор

Водитель Mitsubishi отделался лишь ссадиной. Автомобилист согласился на освидетельствование, драгер показал 2,4 промилле. На месте работала полиция, детали ДТП выясняются.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре легковушка врезалась в остановку, пострадали два человека. У автомобиля полностью разлетелся моторный отсек.