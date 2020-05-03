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3 мая • обновлено в 22:23
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Игорь Кравченко

В Днепре иномарка на скорости влетела в забор и перевернулась. Видео

1.1т
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В воскресенье, 3 мая, в Днепре на улице Широкой перевернулся автомобиль Mitsubishi.

Инцидент произошел в 9:30, в аварии никто не пострадал, сообщает "Информатор".

По предварительной информации от полиции, автомобилист двигался по улице Широкой в сторону улицы Передовой. На повороте мужчина не справился с управлением. Автомобиль влетел в ограждение частного дома, после чего перевернулся.

В Днепре на улице Широкой перевернулся автомобиль Mitsubishi

В Днепре на улице Широкой перевернулся автомобиль Mitsubishi

Информатор

Водитель Mitsubishi отделался лишь ссадиной. Автомобилист согласился на освидетельствование, драгер показал 2,4 промилле. На месте работала полиция, детали ДТП выясняются.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре легковушка врезалась в остановку, пострадали два человека. У автомобиля полностью разлетелся моторный отсек.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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