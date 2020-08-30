В Днепре и области увеличилось количество пожаров: спасатели обратились к горожанам

Яна Коваль Происшествия 11:49, 30.08.2020

В летний период природные пожары становятся для окружающей среды настоящим бедствием. Теплая и ясная погода в Днепре приводит к повышению класса пожароопасности.

В связи с этим, увеличивается опасность возникновения пожаров в экосистемах и в лесу, сообщили специалисты ГСЧС в Днепропетровской области.

За минувшие сутки, 29 августа, на территории Днепропетровской области в природных экосистемах случилось 37 пожаров. Самые распространенные пожары – это травяные поджоги. В большинстве случаев, причиной возгораний является человеческий фактор. Жители Днепра и области сжигают мусор на участках, а дети поджигают сухую траву у дорог и на пустырях. Все это приводит к серьезным пожарам, и под угрозой может оказаться чья-то жизнь и жилье.

"В жару трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой искры. Горение травы – процесс неуправляемый. Огонь быстро распространяется, особенно в ветреные дни. Также стоит помнить, что во время горения сухостоя, мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, которые отравляют окружающую среду", – сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

Спасатели Днепропетровской области надеются, что при совместном взаимодействии специалистов Службы спасения "101" и населения, а именно, при сознательном отношении каждого человека к важности сохранения окружающей среды, пожары можно предотвратить.

"Уважаемые граждане! Не забывайте, что причиной возгораний в лесу или на открытых территориях может быть даже маленький окурок. Чтобы бороться с огнем, необходимы значительные человеческие и материальные ресурсы. Если вы заметили пожар, попробуйте потушить его подручными средствами: ветвями деревьев, песком или водой. Если же не удается справиться самостоятельно – срочно звоните в Службу спасения по номеру 101", – акцентируют спасатели Днепра.

Служба призывает всех жителей Днепропетровщины быть ответственными: берегите окружающую среду.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре на Шолохова сгорели несколько киосков. Пожар охватил площадь примерно 60 квадратных метров. Также повреждено здание аптеки, которая находится рядом.

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