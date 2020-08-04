В Днепре и области разыскивают пропавшую жительницу Харьковщины. Фото и приметы

В Днепре и области разыскивают пропавшую жительницу Харьковщины. Коллаж

В Днепропетровской области разыскивают 59-летнюю Ольгу Махиню.

Жительница села Оляновка пропала без вести 29 июля. По информации полиции, она может находиться в Днепропетровской области, сообщили в Facebook-группе "Поиск пропавших детей".

Особые приметы: на спине горб, отсутствуют передние зубы.

В Днепре и области разыскивают пропавшую жительницу Харьковщины Facebook/"Поиск пропавших детей"

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Ольги, сообщите по номерам: 102 или 732-07-00, (098)172-11-84.

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