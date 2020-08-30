В Днепре Hyundai сбил женщину: ищут свидетелей

В субботу, 29 августа, на Запорожском шоссе Hyundai Accent сбил женщину. Предварительно, она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Сейчас по факту аварии ведутся разбирательства, из-за чего участники ДТП ищут всех возможных свидетелей, передает "Информатор".

Авария произошла в 21:18 на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Джинчарадзе. Автомобиль ехал со стороны улицы Шинной по направлению к улице Космической. Со слов водителя Hyundai, он пересек перекресток на "зеленый" свет, соответственно женщина переходила дорогу, когда ей горел "красный". Столкновение произошло в правой полосе движения.

Пострадавшую практически сразу госпитализировали – в момент аварии рядом ехала бригада скорой помощи. Женщина была в сознании. У нее ушиб головы, сейчас находится в больнице.

По факту произошедшего ведутся разбирательства, поэтому необходима помощь свидетелей. В случае, если вы видели момент ДТП, записали его на видеорегистратор, у вас есть фото или видео с места происшествия, – передайте информацию по номеру: (050) 515-78-33. Любые данные могут быть полезными.

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