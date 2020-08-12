В Днепре грузовик врезался в трамвай: пострадала женщина. Фото

София Закревская Происшествия 17:50, 12.08.2020

В среду, 12 августа, в Днепре на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Марии Кюри в трамвай № 1 врезалась фура.

Во время столкновения грузовик MAN совершал поворот с проспекта. Трамвай двигался со стороны центра города, сообщает "Днепр оперативный".

В Днепре грузовик врезался в трамвай: пострадала женщина
Днепр оперативный

Предварительно известно, что 31-летний водитель фуры не заметил трамвай. В результате ДТП пострадала 60-летняя женщина. Ее госпитализировали в городскую больницу № 16 с подозрением на ушиб плеча.

Из-за аварии движение электротранспорта было приостановлено, образовалась большая пробка из трамваев.

В Днепре грузовик врезался в трамвай: пострадала женщина
Днепр оперативный
В Днепре грузовик врезался в трамвай: пострадала женщина
Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре фура после ДТП вылетела в кювет, водитель чудом спасся.

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Днепр Происшествия

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