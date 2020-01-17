Главная Новости
17 января • обновлено в 16:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Карина Бондаренко

В Днепре грузовик влетел в маршрутку с пассажирами: фото с места ДТП

265
Читать материал на украинском

В Днепре на улице Космической грузовик МАЗ въехал в маршрутку №60 с пассажирами в салоне.

Автомобиль занесло при торможении перед маршруткой, которая высаживала пассажиров. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Зарезал и ушел: в Кривом Роге мужчина хладнокровно убил таксиста
ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

В результате столкновения никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Рабочей маршрутка №87А насмерть сбила женщину.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги