В Днепре грузовик влетел в маршрутку с пассажирами: фото с места ДТП

В Днепре на улице Космической грузовик МАЗ въехал в маршрутку №60 с пассажирами в салоне.

Автомобиль занесло при торможении перед маршруткой, которая высаживала пассажиров. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Информатор

В результате столкновения никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Рабочей маршрутка №87А насмерть сбила женщину.

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