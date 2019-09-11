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11 сентября • обновлено в 13:22
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В Днепре грузовик снес с дороги легковушку: есть пострадавшие

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В Днепре 11 сентября на улице Космической произошла авария с участием DAF и ВАЗ.

ДТП случилось около 8:00 напротив заправки Sentosa. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре столкнулись грузовик и легковушка

В Днепре столкнулись грузовик и легковушка

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Легковушка протаранила трамвай в Днепре: пострадали люди

Известно, что легковой автомобиль двигался в крайнем правом ряду, в то время как грузовик двигался по крайней левой полосе. Во время маневра прицеп DAF зацепил ВАЗ, в результате чего водитель легковушки потерял контроль над транспортным средством. От столкновения авто вылетело на обочину и перевернулось.

В Днепре DAF снес с дороги ВАЗ

В Днепре DAF снес с дороги ВАЗ

Информатор

В салоне ВАЗа находились четыре человека, двое из них пострадали. Пассажира и водителя с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в городскую клиническую больницу № 16.

На месте происшествия работали правоохранители и следователь по ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге расстреляли троллейбус. Вечером 10 сентября неизвестный открыл огонь по троллейбусу №15. В момент обстрела в салоне находились пассажиры.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария полиция
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