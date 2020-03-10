В Днепре грузовик сбил женщину на "зебре": видео момента аварии

Во вторник, 10 марта, в Днепре на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Шолохова грузовик Renault Magnum совершил наезд на пенсионерку.

Авария произошла на пешеходном переходе около 11:01. В результате столкновения женщина получила серьезные травмы, сообщает Днепр оперативный (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что потерпевшая двигалась на зеленый сигнал светофора. Поворачивая на Донецкое шоссе, водитель фуры остановился, чтобы пропустить пешеходов, однако из-за отсутствия обзора не заметил пенсионерку.

В Днепре грузовик сбил женщину на "зебре" newsroom.kh.ua

С диагностированным на месте переломом ноги женщину забрала скорая в больницу №6. На месте аварии работали правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на трассе возле въезда в Запорожскую область 8 марта автомобиль Geely задел ЗАЗ, выехал на обочину и перевернулся. В результате машина задымилась.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся