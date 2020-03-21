В Днепре грузовик провалился под асфальт. Видео

В субботу, 21 марта, в Днепре на улице Академика Чекмарева под грузовиком КрАЗ провалился асфальт.

На месте работают коммунальщики и аварийная служба. В инциденте никто не пострадал, сообщает "Информатор".

Подъезды к улице с проспекта Гагарина и Героев Крут перекрыли сигнальными лентами и знаками. Грузовик достали из ямы с помощью крана. Сотрудники КП "Днепрводоканал" откачали воду.

На улице Академика Чекмарева под грузовиком КрАЗ провалился асфальт Информатор

На улице Академика Чекмарева под грузовиком КрАЗ провалился асфальт Информатор

Ближайшее время проезд по улице Академика Чекмарева невозможен. По предварительной информации, причиной аварии стал подмыв грунтов под асфальтом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что улицы Днепра обработали от коронавируса. Спасатели провели распыление специального дезинфицирующего раствора по главным улицам города.

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