В Днепре грузовик протаранил маршрутку с людьми: пострадали 9 человек. Фото и видео

Алина Рашевская Происшествия 12:25, 11.08.2020

Во вторник, 11 августа, в Днепре на улице Павлова грузовой автомобиль влетел в пригородную маршрутку.

Водитель большегруза не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре грузовик протаранил маршрутку с людьми
Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области
В Днепре грузовик протаранил маршрутку с людьми
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Всех нуждающихся в медицинской помощи госпитализировали в городскую больницу №16. На данный момент на месте аварии работают правоохранители. Проезд по данной дороге полностью перекрыт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Андрея Сахарова насмерть сбили пешехода.

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