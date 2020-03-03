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3 марта • обновлено в 16:19
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/ Происшествия

В Днепре грузовик протаранил две маршрутки с пассажирами: есть пострадавшие

1.1т
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Во вторник, 3 марта, в Днепре на улице Космической грузовик протаранил две маршрутки с пассажирами.

Происшествие случилось на одной из остановок общественного транспорта. В аварии пострадала женщина и 10-летний ребенок, сообщает Информатор.

По предварительной информации, у манипулятора на ходу повернулась стрела и пробила кузова маршруток. На месте происшествия работают правоохранители. Обоих пассажиров с места ДТП забрала скорая помощь.

ДТП на Космической в Днепре

ДТП на Космической в Днепре

Информатор

ДТП на Космической в Днепре

ДТП на Космической в Днепре

Информатор

ДТП на Космической в Днепре

ДТП на Космической в Днепре

Информатор

ДТП на Космической в Днепре

ДТП на Космической в Днепре

Информатор

ДТП на Космической в Днепре

ДТП на Космической в Днепре

Информатор

ДТП на Космической в Днепре

ДТП на Космической в Днепре

Информатор

ДТП на Космической в Днепре

ДТП на Космической в Днепре

Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, на улице Байкальской в Днепре экскаватор сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Авария произошла в нескольких метрах от пешеходного перехода.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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