В Днепре грузовик на пешеходном переходе сбил двоих мужчин: видео момента

В субботу, 2 мая, в Днепре на Донецком шоссе грузовик сбил двух мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Один из них получил легкие травмы и от госпитализации отказался, второго мужчину с места аварии забрала скорая помощь, сообщает "Информатор".

Грузовик MAN ехал по Донецкому шоссе в крайней левой полосе. Двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобили, которые ехали в правом и среднем ряду остановились, чтобы пропустить мужчин, однако водитель грузовика продолжил движение.

Грузовик на пешеходном переходе сбил двоих мужчин Информатор

Оба пешехода заметили машину в самый последний момент, поэтому не успели отскочить в сторону.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра столкнулись две иномарки. В аварии пострадал один пассажир.