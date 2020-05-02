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3 мая • обновлено в 22:21
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Игорь Кравченко

В Днепре грузовик на пешеходном переходе сбил двоих мужчин: видео момента

1.5т
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В субботу, 2 мая, в Днепре на Донецком шоссе грузовик сбил двух мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Один из них получил легкие травмы и от госпитализации отказался, второго мужчину с места аварии забрала скорая помощь, сообщает "Информатор".

Грузовик MAN ехал по Донецкому шоссе в крайней левой полосе. Двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобили, которые ехали в правом и среднем ряду остановились, чтобы пропустить мужчин, однако водитель грузовика продолжил движение.

Грузовик на пешеходном переходе сбил двоих мужчин

Грузовик на пешеходном переходе сбил двоих мужчин

Информатор

Оба пешехода заметили машину в самый последний момент, поэтому не успели отскочить в сторону.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра столкнулись две иномарки. В аварии пострадал один пассажир.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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