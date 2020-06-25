В Днепре группа парней пострадала из-за взрыва петарды. Видео

В Днепре 25 июня на жилмассиве "Победа" прозвучали четыре мощных хлопка. Неизвестные около 03:00 взрывали петарды, в следствие чего получили травмы.

Инцидент произошел на проспекте Героев-19. Об этом сообщил пользователь страницы "Соборный район: ж/м Победа 1-6, Сокол 1-2, Днепр" Дмитрий Манзуренко в Facebook.

По словам автора поста, взрыв был такой силы, что мужчина сразу же проснулся и выглянул в окно. Как выяснилось, молодые люди взрывали петарды, в результате этого сильно пострадали. Через время на место происшествия приехала "скорая помощь" и полиция. Врачи стали оказывать медицинскую помощь трем пострадавшим.

Пользователи Facebook сообщили, что так же были свидетелями происшествия и видели драку перед тем, как прозвучали взрывы. Местные жители вызвали правоохранительные органы.

Группа парней пострадала из-за взрыва петарды Facebook/"Соборный район: ж/м Победа 1-6, Сокол 1-2, Днепр"

Группа парней пострадала из-за взрыва петарды Facebook/"Соборный район: ж/м Победа 1-6, Сокол 1-2, Днепр"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, власти могут организовать проверку всего жилого фонда столицы, в котором проведен газ, из-за взрыва в многоэтажке по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5.