Приковали цепью и пытали: в Днепре поиздевались над мужчиной

Ночью 24 декабря в Днепре семеро неизвестных пытали мужчину, посадили на поводок и привязали его к дереву.

Жители улицы Универсальной, увидев издевательства, обратились в полицию. Об этом OBOZREVATEL сообщил пресс-секретарь патрульной полиции в Днепропетровской области Павел Карманов.

На место происшествия прибыли правоохранители. Увидев патрульных, группа людей стала разбегаться, но их удалось задержать. Следственно-оперативная группа выясняла детали инцидента.

Полицейские обнаружили, что мужчина был прикован к дереву цепью с ошейником. Потерпевшего госпитализировала скорая помощь. Причины издевательств над ним выясняет полиция. По информации очевидцев, молодые люди обвиняли мужчину в педофилии и таким способом пытались его наказать.

В Днепре мужчину приковали цепью Depositphotos

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области трое мужчин забили двух знакомых до смерти из-за якобы кражи еды и техники.

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