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В Днепре госпитализировали 17 человек с острой кишечной инфекцией

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На одном из предприятий Днепра отравились 17 сотрудников.

У госпитализированных диагностировали пищевое отравление. Об этом сообщили на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций Днепропетровской области.

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"В течение 20-23 июля в лечебные заведения Днепра с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 17 работников ООО "Миропласт". Они употребляли пищу, которую предоставляла ФЛП "Синявская Н. В.". Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении.

В Днепре массово отравились люди

В Днепре массово отравились люди

ZP.Today

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что горсовет Днепра возьмет в кредит 300 миллионов гривень, в связи с дефицитом средств в городском бюджете.

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Место
Украина Днепр
Тег
отравление
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