В Днепре горело общежитие: студенты эвакуировались самостоятельно. Фото

В воскресенье, 19 июля, в Днепре на Набережной Победы загорелось студенческое общежитие.

Пожар произошел в 20:35 в одной из комнат общежития, расположенной на восьмом этаже 12-этажного здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетрвской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли на свежий воздух около 50 студентов, которые жили в общежитии.

Огонь повредил кровать и отделку комнаты на площади 5 кв.м. Пожар локализован в 20:48 и ликвидирован в 21:00.

В Днепре горело студенческое общежитие. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Отметим, что во время пожара никто не пострадал и не погиб.

К тушению пожара привлечены 10 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Днепре горело студенческое общежитие. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

На данный момент причина пожара устанавливается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Днепр и область накрывают пожары. По словам спасателей, люди массово сжигают сухостой.