В Днепре горели склады с химикатами: людей эвакуировали. Фото и видео с места ЧП

София Закревская Происшествия 15:30, 15.08.2020 Обновлено: 15:48, 15.08.2020

В субботу, 15 августа, в Днепре на улице Старокодакской в районе жилмассива Тополь произошел серьезный пожар.

Информация об инциденте поступила в Службу спасения "101" около 12:15. На место оперативно прибыли спасатели, медики и полиция, сообщает "Информатор".

Людям рекомендовали не открывать окна
Информатор
Горели аккумуляторы и машинное масло
Информатор

Сотрудники ГСЧС установили, что пожар начался в складских помещениях – горели аккумуляторы и машинное масло. Пожарным удалось частично локализовать огонь к 13:00.

Огонь тушили пеной
Информатор
Спасатели всеми силами боролись с огнем
Информатор

Из соседствующих со складами помещений эвакуировали людей, передает "Днепр оперативный". В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Правоохранители перекрыли движение по улице Старокодакской со стороны Запорожского шоссе и улицы Аэропортовской.

Небо затянуло черным дымом
Информатор
Дежурили медики и полиция
Информатор
Площадь пожара пока неизвестна
Информатор
На месте работали сотрудники четырех частей ГСЧС
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на левом берегу произошел масштабный пожар, над городом стоял столб дыма.

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Днепр Происшествия

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