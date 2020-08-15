В Днепре горели склады с химикатами: людей эвакуировали. Фото и видео с места ЧП

В Днепре горели склады с химикатами: людей эвакуировали. Коллаж
В субботу, 15 августа, в Днепре на улице Старокодакской в районе жилмассива Тополь произошел серьезный пожар.
Информация об инциденте поступила в Службу спасения "101" около 12:15. На место оперативно прибыли спасатели, медики и полиция, сообщает "Информатор".
Людям рекомендовали не открывать окна Информатор
Горели аккумуляторы и машинное масло Информатор
Сотрудники ГСЧС установили, что пожар начался в складских помещениях – горели аккумуляторы и машинное масло. Пожарным удалось частично локализовать огонь к 13:00.
Огонь тушили пеной Информатор
Спасатели всеми силами боролись с огнем Информатор
Из соседствующих со складами помещений эвакуировали людей, передает "Днепр оперативный". В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Правоохранители перекрыли движение по улице Старокодакской со стороны Запорожского шоссе и улицы Аэропортовской.
Небо затянуло черным дымом Информатор
Дежурили медики и полиция Информатор
Площадь пожара пока неизвестна Информатор
На месте работали сотрудники четырех частей ГСЧС Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на левом берегу произошел масштабный пожар, над городом стоял столб дыма.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся