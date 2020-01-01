В Днепре горела теплотрасса: поджег спровоцировали бездомные

В среду, 1 января, в Днепре на улице Малиновского загорелся коллектор теплотрассы.

При происшествии никто не пострадал, сообщает Информатор.

В Днепре горела теплотрасса Информатор

Пожар произошел около 2:40. По предварительной информации, его спровоцировали бездомные, которые живут в коллекторе. Они наполнили свое жилище различными вещами, в том числе матрасами. Там же они и курили. Скорее всего, это стало причиной возникновения огня. На место происшествия прибыли спасатели и наряд полиции. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Как утверждает местная жительница, это далеко не первый раз, когда приходится гасить пожар в этом коллекторе. Помимо этого, едкий дым попадает в квартиру, которая самой первой прилегает к теплотрассе. В квартире живут пенсионеры.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

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