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1 января • обновлено в 14:38
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Яна Коваль

В Днепре горела теплотрасса: поджег спровоцировали бездомные

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В среду, 1 января, в Днепре на улице Малиновского загорелся коллектор теплотрассы.

При происшествии никто не пострадал, сообщает Информатор.

В Днепре горела теплотрасса

В Днепре горела теплотрасса

Информатор

Пожар произошел около 2:40. По предварительной информации, его спровоцировали бездомные, которые живут в коллекторе. Они наполнили свое жилище различными вещами, в том числе матрасами. Там же они и курили. Скорее всего, это стало причиной возникновения огня. На место происшествия прибыли спасатели и наряд полиции. Пожар удалось быстро ликвидировать.

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Как утверждает местная жительница, это далеко не первый раз, когда приходится гасить пожар в этом коллекторе. Помимо этого, едкий дым попадает в квартиру, которая самой первой прилегает к теплотрассе. В квартире живут пенсионеры.

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В Днепре горела теплотрасса: поджег спровоцировали бездомные

Информатор

В Днепре горела теплотрасса: поджег спровоцировали бездомные

Информатор

В Днепре горела теплотрасса: поджег спровоцировали бездомные

Информатор

В Днепре горела теплотрасса: поджег спровоцировали бездомные

Информатор

В Днепре горела теплотрасса: поджег спровоцировали бездомные

Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Кривом Роге неадекватный мужчина ранил двоих людей.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
Новый Год-2020 новости полиция пожар
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