В Днепре горела многоэтажка: пострадавший умер в больнице от ожогов. Фото

В четверг, 3 сентября, в Днепре на улице Фосфорной произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

Возгорание началось на балконе двухкомнатной квартиры на четвертом этаже многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С огнем боролись 11 спасателей. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Огонь перекинулся на жилые комнаты и балкон на пятом этаже дома. Пожар привел к сильному задымлению лестничной клетки. Сообщение в Службу спасения "101" поступило в 16:20, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГСЧС.

Спасатели на руках вынесли из огня мужчину 1977 года рождения. Пострадавшего передали медикам, которые госпитализировали его в городскую больницу № 4. У потерпевшего диагностировали термические ожоги 80% тела, были повреждены голова, лицо, шея, туловище и конечности. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Спасатели на руках вынесли мужчину из огня. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожарные ликвидировали возгорание к 17:13. Огонь уничтожил квартиру и балконы на четвертом и пятом этажах. Площадь пожара составила 23 квадратных метра.

Пожар уничтожил балконы на четвертом и пятом этажах. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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