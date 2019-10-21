В Днепре горел заводской цех: фото и видео

В понедельник, 21 октября произошел пожар в производственном помещении по адресу Слобожанский проспект, 29б в Днепре.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, сообщение о пожаре поступило в 10:31.

В Днепре горел заводской цех (иллюстрация) inform.zp.ua

"По прибытию на место вызова было установлено, что в середине производственного помещения по изготовлению весов для металлоконструкций горит утеплитель стены, автомобильные шины и поддоны. Общая площадь пожара составляет 100 кв метров", – сказано в сообщении.

В 11:27 удалось локализовать пожар, в 11:41 его ликвидировали.

Пострадавших и погибших нет.

Были задействованы 4 единицы пожарной техники и 21 спасатель.

В заводском цеху в Днепре произошел пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В заводском цеху в Днепре произошел пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В заводском цеху в Днепре произошел пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В заводском цеху в Днепре произошел пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В заводском цеху в Днепре произошел пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В заводском цеху в Днепре произошел пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 12 октября на улице Косогорная горел частный дом. Во время пожара погибла 57-летняя хозяйка дома.

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