В Днепре горел пансионат для пожилых людей: пострадал мужчина

В Днепре 11 ноября на улице Гаванской в одном из зданий гериатрического пансионата случился пожар.

Всех пациентов экстренно эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около полуночи. На место направили два пожарно-спасательных отделения.

Медперсоналом пансионата выведены на свежий воздух 25 пациентов. Спасатели по лестничной клетке вывели на свежий воздух еще четырех пациентов, двух из них – с применением аппаратов защиты органов дыхания.

В результате пожара пострадал 61-летний пациент. Мужчина получил ожоги 1-2 степени шеи и верхних конечностей. Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение Днепровской городской клинической больницы №2.

Огонь удалось ликвидировать менее чем за 15 минут. К тушению пожара привлечены 18 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

В Днепре горел пансионат для пожилых ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром женщина сгорела во сне вместе с домом. Пожар ликвидировали более двух часов. Огонь уничтожил крышу дома, внутреннюю отделку стен, мебель и домашние вещи.

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