В Днепре горел девятиэтажный дом: пожарным удалось спасти 5 человек. Видео

В воскресенье, 1 марта, в Днепре на улице Агнии Барто произошел пожар в жилом доме.

В 5:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме в Самарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Пожар возник в кладовке между 5-м и 6-м этажами 9-ти этажного дома. Спасатели в составе звена газодымозащитной службы спасли 5 человек, из них 1 ребенок и вывели на свежий воздух 15 жителей дома.

Как сообщил Информатор, до приезда спасателей огонь сумел распространиться на два этажа выше. Спасатели оперативно ликвидировали пламя, однако подъезд продолжал заполонять едкий дым, поэтому жильцов дома эвакуировали.

На улице Агнии Барто произошел пожар в жилом доме Информатор

На улице Агнии Барто произошел пожар в жилом доме Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная проводка в нежилом помещении между этажами.

Это и дало огню набрать силу. Также местная жительница рассказала о том, что в доме забит мусоропровод, что могло поспособствовать распространению пожара.

Огонь уничтожил имущество в кладовой на площади 10 квадратных метров. Погибших нет. К ликвидации пожара было привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине автомобиль BMW слетел в кювет и загорелся. В результате пожара автомобиль BMW-525 уничтожен полностью.

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