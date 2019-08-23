В Днепре голый неадекват устроил догонялки с полицией: фото и видео 18+

Неадекватный голый мужчина бегал по Днепру и бросался на людей и автомобили 22 августа.

Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролььте до конца страницы).

По Днепру бегал голый мужчина и бросался на людей Скриншот из видео

"Цирк" происходил на улице Кондратюка. Видеорегистратор зафиксировал, как мужчина без одежды бежит по улице, а затем залазит на автомобиль.

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Рядом с местом инцидента проезжали сотрудники Национальной гвардии. Бойцы задержали неадеквата и поместили его в автомобиль для ожидания машины "скорой". Мужчина продолжал буянить, пытался выламать двери и нападал на правоохранителей.

Неадекват бегал голый и бросался на людей Скриншот из видео

Из-за того, что задержанный постоянно падал и врезался, его тело было измазано кровью. На сгибе руки мужчины заметили след от инъекции. Его госпитализировали в городскую больницу №11.

По Днепру бегал голый мужчина Инфоматор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре сняли на видео, как "гуляют" столбы освещения на Амурском Старом мосту. На момент съемки под мостом проезжал поезд.

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