В Днепре голый неадекват устроил догонялки с полицией: фото и видео 18+

Неадекватный голый мужчина бегал по Днепру и бросался на людей и автомобили 22 августа.
Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролььте до конца страницы).
По Днепру бегал голый мужчина и бросался на людей
Скриншот из видео
"Цирк" происходил на улице Кондратюка. Видеорегистратор зафиксировал, как мужчина без одежды бежит по улице, а затем залазит на автомобиль.
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Рядом с местом инцидента проезжали сотрудники Национальной гвардии. Бойцы задержали неадеквата и поместили его в автомобиль для ожидания машины "скорой". Мужчина продолжал буянить, пытался выламать двери и нападал на правоохранителей.
Неадекват бегал голый и бросался на людей
Скриншот из видео
Из-за того, что задержанный постоянно падал и врезался, его тело было измазано кровью. На сгибе руки мужчины заметили след от инъекции. Его госпитализировали в городскую больницу №11.
По Днепру бегал голый мужчина
Инфоматор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре сняли на видео, как "гуляют" столбы освещения на Амурском Старом мосту. На момент съемки под мостом проезжал поезд.
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