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В Днепре голый неадекват устроил догонялки с полицией: фото и видео 18+

1.3т Читать материал на украинском

Неадекватный голый мужчина бегал по Днепру и бросался на людей и автомобили 22 августа.

Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролььте до конца страницы).

По Днепру бегал голый мужчина и бросался на людей

По Днепру бегал голый мужчина и бросался на людей

Скриншот из видео

"Цирк" происходил на улице Кондратюка. Видеорегистратор зафиксировал, как мужчина без одежды бежит по улице, а затем залазит на автомобиль.

Внимание! Видео 18+

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Рядом с местом инцидента проезжали сотрудники Национальной гвардии. Бойцы задержали неадеквата и поместили его в автомобиль для ожидания машины "скорой". Мужчина продолжал буянить, пытался выламать двери и нападал на правоохранителей.

Неадекват бегал голый и бросался на людей

Неадекват бегал голый и бросался на людей

Скриншот из видео

Из-за того, что задержанный постоянно падал и врезался, его тело было измазано кровью. На сгибе руки мужчины заметили след от инъекции. Его госпитализировали в городскую больницу №11.

По Днепру бегал голый мужчина

По Днепру бегал голый мужчина

Инфоматор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре сняли на видео, как "гуляют" столбы освещения на Амурском Старом мосту. На момент съемки под мостом проезжал поезд.

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Место
Украина Днепр
Тег
Национальная гвардия
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