В Днепре голая женщина сорвалась с окна многоэтажки

В Днепре утром 3 октября женщина выпала из окна второго этажа.

Как стало известно, нетрезвая пострадавшая пыталась спасти кота, который забрался на подоконник, но не удержалась и упала вниз. В момент инцидента она была без одежды, сообщает Информатор.

В Днепре голая женщина выпала из окна Окна медиа

Инцидент произошел на улице Гули Королевой. Очевидцы произошедшего вызвали наряд полиции и бригаду скорой помощи.

По предварительной информации, в результате падения женщина получила перелом ноги. Ее доставили в 6-ю городскую больницу для оказания помощи и дополнительного обследования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщину переехал автомобиль. 3 октября возле ТЦ "Приозерный" 73-летняя женщина угодила под колеса легковушки. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

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