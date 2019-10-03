В Днепре голая женщина сорвалась с окна многоэтажки

В Днепре утром 3 октября женщина выпала из окна второго этажа.
Как стало известно, нетрезвая пострадавшая пыталась спасти кота, который забрался на подоконник, но не удержалась и упала вниз. В момент инцидента она была без одежды, сообщает Информатор.
В Днепре голая женщина выпала из окна
Окна медиа
Инцидент произошел на улице Гули Королевой. Очевидцы произошедшего вызвали наряд полиции и бригаду скорой помощи.
По предварительной информации, в результате падения женщина получила перелом ноги. Ее доставили в 6-ю городскую больницу для оказания помощи и дополнительного обследования.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщину переехал автомобиль. 3 октября возле ТЦ "Приозерный" 73-летняя женщина угодила под колеса легковушки. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
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