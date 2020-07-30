В Днепре годовалый малыш выпил химический раствор: ребенку нужна помощь
В Днепре годовалый малыш выпил химический раствор. censor.net.ua
В Днепропетровской областной детской клинической больнице спасают годовалого Артема, которого 29 июля доставили с сильным ожогом пищевода и ротоглотки.
Мальчик выпил бытовой "антижир", пока его мама ненадолго отвлеклась. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова.
На данный момент малыш находится в отделении реконструктивной хирургии. Врачи назначили ему дорогостоящее лечение. Благотворительный фонд "Совушка" всячески помогает матери-одиночке с вещами первой необходимости, однако медикаменты и обследования требуют неподъемных затрат. Принять участие в сборе средств может каждый желающий.
В Днепре годовалый малыш выпил химический раствор Facebook/Александра Сова-Тимощенкова
В Днепре годовалый малыш выпил химический раствор Facebook/Александра Сова-Тимощенкова
Реквизиты для помощи:
Cчет: получатель: БФ"БО"Совушка"
ЕДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк,
МФО 307770, АТ "А-Банк"
IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (украинская гривня)
также Вы можете перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 (через терминал).
Карта ПриватБанка: 5168 7427 1212 6501 (указать при переводе: для Артемки).
Скриншот Facebook/Александра Сова-Тимощенкова
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