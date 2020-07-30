В Днепре годовалый малыш выпил химический раствор: ребенку нужна помощь

В Днепропетровской областной детской клинической больнице спасают годовалого Артема, которого 29 июля доставили с сильным ожогом пищевода и ротоглотки.

Мальчик выпил бытовой "антижир", пока его мама ненадолго отвлеклась. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова.

На данный момент малыш находится в отделении реконструктивной хирургии. Врачи назначили ему дорогостоящее лечение. Благотворительный фонд "Совушка" всячески помогает матери-одиночке с вещами первой необходимости, однако медикаменты и обследования требуют неподъемных затрат. Принять участие в сборе средств может каждый желающий.

В Днепре годовалый малыш выпил химический раствор Facebook/Александра Сова-Тимощенкова

В Днепре годовалый малыш выпил химический раствор Facebook/Александра Сова-Тимощенкова

Реквизиты для помощи:

Cчет: получатель: БФ"БО"Совушка"

ЕДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк,

МФО 307770, АТ "А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (украинская гривня)

также Вы можете перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 (через терминал).

Карта ПриватБанка: 5168 7427 1212 6501 (указать при переводе: для Артемки).

Скриншот Facebook/Александра Сова-Тимощенкова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что львовским врачам удалось вывести из комы четырехлетнего мальчика, который упал в бассейн и пробыл под водой 5 минут.