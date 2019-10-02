В Днепре газовоз с пропаном слетел с дороги: видео

В Днепре 2 октября на Слобожанском проспекте фура со сжиженным газом снесла забор и вылетела с дороги.

ДТП произошло около 2:00 ночи напротив жилого комплекса "Днепровская брама". Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре фура с газом слетела с дороги Информатор

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По словам полиции, двигающийся в сторону города газовоз Scania резко выехал на встречную полосу. Водитель не справился с управлением и слетел с дороги, протаранив оградительный забор. Прицепную цистерну, полностью заполненую сжиженным пропаном, оторвало при столкновении, а сам автомобиль закопался колесами в земле.

В результате происшествия никто не пострадал. В момент совершения ДТП шофер был трезв. Виновник аварии объяснил, что пытался объехать собаку, которая внезапно выехала на проезжую часть.

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