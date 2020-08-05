В Днепре фура застряла поперек моста: образовалась огромная пробка. Фото и видео

Происшествия 12:45, 5.08.2020

В среду, 5 августа, в Днепре на Амурском мосту застряла фура.

Большегруз начал разворачиваться прямо посреди переправы, зацепил бампером забор и снес его. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Грузовой автомобиль до сих пор остается на прежнем месте. Движение транспорта перекрыто в обе стороны по всем полосам. Как отметили очевидцы происшествия в Facebook-группе "Калиновский (Клочко).Днепр", из-за ДТП образовалась большая пробка.

Водителям, которые хотят попасть с одного берега Днепра на другой, рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

В Днепре фура застряла поперек моста: образовалась огромная пробка
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
В Днепре фура застряла поперек моста: образовалась огромная пробка
Facebook/"Калиновский (Клочко).Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре авто "подрезало" автобус с пассажирами, есть пострадавшие.

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