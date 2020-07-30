В Днепре фура влетела в автобус с людьми: есть пострадавшие. Фото и видео 18+

В Днепре фура влетела в автобус с людьми. Информатор

В четверг, 30 июля, в Днепре на пересечении улиц Калиновая и Янтарная произошло столкновение грузового автомобиля DAF и автобуса 38-го маршрута.

От удара в салоне автобуса выбило окна. Осколки стекла поранили многих пассажиров, сообщает Информатор. Внимание! Фото и видео 18+

По предварительной информации, водитель фуры, который выезжал с улицы Янтарной, на перекрестке не пропустил маршрутку. Удар пришелся в заднюю часть транспортного средства.

Двух пассажиров маршрутки госпитализировали в больницу. Во всех обстоятельствах произошедшего разбирался следователь по ДТП.

В Днепре фура влетела в автобус с людьми Информатор

В Днепре фура влетела в автобус с людьми Информатор

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