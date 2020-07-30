В Днепре фура влетела в автобус с людьми: есть пострадавшие. Фото и видео 18+
В Днепре фура влетела в автобус с людьми. Информатор
В четверг, 30 июля, в Днепре на пересечении улиц Калиновая и Янтарная произошло столкновение грузового автомобиля DAF и автобуса 38-го маршрута.
От удара в салоне автобуса выбило окна. Осколки стекла поранили многих пассажиров, сообщает Информатор. Внимание! Фото и видео 18+
По предварительной информации, водитель фуры, который выезжал с улицы Янтарной, на перекрестке не пропустил маршрутку. Удар пришелся в заднюю часть транспортного средства.
Двух пассажиров маршрутки госпитализировали в больницу. Во всех обстоятельствах произошедшего разбирался следователь по ДТП.
В Днепре фура влетела в автобус с людьми Информатор
В Днепре фура влетела в автобус с людьми Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепропетровской областной детской клинической больнице спасают годовалого Артема, которого 29 июля доставили с сильным ожогом пищевода и ротоглотки.