В Днепре фура при развороте раздавила автомобиль. Фото

В субботу, 29 февраля, в Днепре на территории авторынка на проспекте Богдана Хмельницкого произошла авария.

Водитель грузового автомобиля с прицепом, совершая маневр, прижал легковой автомобиль Mazda. Об этом сообщил Днепр оперативный.

В результате у пострадавшего авто разбито заднее стекло и серьезно поврежден корпус. Инцидент обошелся без пострадавших.

Фура придавила автомобиль Днепр оперативный

Фура придавила автомобиль Днепр оперативный

На место оперативно прибыла полиция, которая зафиксировала детали инцидента.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине автомобиль BMW слетел в кювет и загорелся. Водитель и пассажир самостоятельно вышли из автомобиля, отойдя на безопасное место, вызвали спасателей.

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